قدرتی آفات صبر و اتحاد سے مقابلہ کرنا چاہیے ، مظہر رخسار

  • ملتان
قدرتی آفات صبر و اتحاد سے مقابلہ کرنا چاہیے ، مظہر رخسار

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ قدرتی آفات قوموں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں صبر، حوصلے اور باہمی اتحاد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔۔۔

 گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزمائش کی گھڑی میں ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ صاحب حیثیت افراد کو چاہیے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی ہر ممکن مدد کریں اور دل کھول کر تعاون کریں تاکہ متاثرہ خاندان اپنی زندگیوں کو دوبارہ بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں اتحاد اور قربانی ہی کامیابی کی ضمانت ہے ۔

 

