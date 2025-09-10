وہاڑی، کروڑوں سے تعمیر ہونیوالا227ای بی لنک روڈ تباہ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا227ای بی لنک روڈ چند ہی روز میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگئی۔ سڑک پر جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئیں جس پر علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔۔۔
عارفوالا روڈ 227 پھاٹک تا چک نمبر 227 ای بی سڑک کی تعمیر میں مبینہ طور پر انتہائی ناقص میٹریل استعمال کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق سڑک کی پختگی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر اور تارکول معیار کے مطابق نہیں تھے جس کے باعث تہہ اور اوپر کی سطح یکساں نہ بن سکی۔ نتیجتاً نئی تعمیر شدہ سڑک ٹریفک کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور قبل از وقت تباہی کا شکار ہوگئی۔علاقہ مکینوں نے الزام لگایا کہ محکمہ ہائی ویز اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے غیر معیاری میٹریل استعمال کیا گیا۔ ان کے مطابق منصوبہ محض دکھاوے کی تعمیر ثابت ہوا جس نے عوام کے کروڑوں روپے ضائع کر دئیے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑک کی تکنیکی جانچ کروا کر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور معیار کے مطابق سڑک ازسرنو تعمیر کرائی جائے ۔