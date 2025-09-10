صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی، کروڑوں سے تعمیر ہونیوالا227ای بی لنک روڈ تباہ

  • ملتان
وہاڑی، کروڑوں سے تعمیر ہونیوالا227ای بی لنک روڈ تباہ

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا227ای بی لنک روڈ چند ہی روز میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگئی۔ سڑک پر جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئیں جس پر علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔۔۔

 عارفوالا روڈ 227 پھاٹک تا چک نمبر 227 ای بی سڑک کی تعمیر میں مبینہ طور پر انتہائی ناقص میٹریل استعمال کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق سڑک کی پختگی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر اور تارکول معیار کے مطابق نہیں تھے جس کے باعث تہہ اور اوپر کی سطح یکساں نہ بن سکی۔ نتیجتاً نئی تعمیر شدہ سڑک ٹریفک کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور قبل از وقت تباہی کا شکار ہوگئی۔علاقہ مکینوں نے الزام لگایا کہ محکمہ ہائی ویز اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے غیر معیاری میٹریل استعمال کیا گیا۔ ان کے مطابق منصوبہ محض دکھاوے کی تعمیر ثابت ہوا جس نے عوام کے کروڑوں روپے ضائع کر دئیے ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑک کی تکنیکی جانچ کروا کر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور معیار کے مطابق سڑک ازسرنو تعمیر کرائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سنگین نوعیت کے معاملات ،از سر نو انکوائریاں مکمل کرنیکی ہدایت

مہنگاآٹا، ڈھائی لاکھ سے زائد جرمانے،4مقامات سیل

پاک ایتھوپیا تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،چیئر مین سینیٹ

خواتین کو پیچھے رکھ کر ملک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں،وزیر قانون

ماحولیاتی معیار کی بہتری کیلئے جامع منصوبہ بندی پر عمل پیرا،رندھاوا

ڈینگی کے 42مریض زیرعلاج،موثر اقدامات کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر