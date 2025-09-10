صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی:زیادتی کیس، مرکزی مجرم کو سزائے موت کا حکم

  • ملتان
وہاڑی:زیادتی کیس، مرکزی مجرم کو سزائے موت کا حکم

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وہاڑی نے لڑکی سے زیادتی کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی مجرم حامد رسول کو دو مقدمات میں سزائے موت اور ساتھی مجرم آصف تارڑ کو دو سال قید کی سزا سنا دی۔

گزشتہ سال مجرموں کے خلاف ایک لڑکی کو آن لائن نوکری دلوانے کے بہانے زیادتی کرنے اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے پر مقدمات درج کیے گئے تھے ۔ عدالت نے شہادتوں اور شواہد کی بنیاد پر جرم ثابت ہونے پر فیصلہ سنایا۔متاثرہ خاندان نے پولیس کی تفتیش اور عدالت کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈی پی او وہاڑی محمد افضل نے کہا کہ خواتین سے متعلق جرائم میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری، مؤثر تفتیش اور عدالتوں میں مضبوط پیروی کے باعث سزائیں ممکن بن رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے تحفظ اور معاشرے سے اس قسم کے جرائم کے خاتمے کے لیے سخت فیصلے ناگزیر ہیں۔عوامی حلقوں نے بھی عدالت کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ سخت سزاؤں سے ایسے جرائم کی حوصلہ شکنی ہوگی۔

 

