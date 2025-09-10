نومنتخب تاجر رہنماؤں کو مبارکباد
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) معروف تاجر شہباز یاسین نے فیض بازار کے نومنتخب صدر شیخ غلام سرور اور جنرل سیکرٹری کاشف قریشی کو بھاری اکثریت سے کامیابی پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
اس موقع پر نومنتخب صدر اور جنرل سیکرٹری نے کہا کہ فیض بازار کے اہم مسائل میں سیوریج اورسٹریٹ لائٹس شامل ہیں، جنہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دکانداروں کے تمام مسائل کو سنجیدگی سے سنا جائے گا اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے ۔ نومنتخب عہدیداران نے یقین دہانی کرائی کہ بازار کے تمام دکانداروں کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے ۔