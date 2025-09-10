صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نومنتخب تاجر رہنماؤں کو مبارکباد

  • ملتان
نومنتخب تاجر رہنماؤں کو مبارکباد

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) معروف تاجر شہباز یاسین نے فیض بازار کے نومنتخب صدر شیخ غلام سرور اور جنرل سیکرٹری کاشف قریشی کو بھاری اکثریت سے کامیابی پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

 اس موقع پر نومنتخب صدر اور جنرل سیکرٹری نے کہا کہ فیض بازار کے اہم مسائل میں سیوریج اورسٹریٹ لائٹس شامل ہیں، جنہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دکانداروں کے تمام مسائل کو سنجیدگی سے سنا جائے گا اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے ۔ نومنتخب عہدیداران نے یقین دہانی کرائی کہ بازار کے تمام دکانداروں کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کارپوریشن کی غفلت ، شہرسے مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا، سیوریج بندش پر مشکلات

ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں کمی ، صنعتکار پریشان

کاروباری برادری کے مسائل کاحل ترجیح:چیئرمین فیڈمک

سیلاب متاثرین کوسہولیات میں کمی نہیں ہوگی،نعیم سندھو

ڈی سی کا سیلاب متاثرین کیلئے سہولیات کاجائزہ

مولانا صفی اللہ کی سیلاب متاثرین،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر