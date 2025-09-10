سیاست سے بالاتر ہوکر سیلاب متاثرین کی مدد کریں، عاطف حسین
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور ممتاز قانون دان چودھری عاطف حسین ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ سیلاب متاثرین کی مدد کا ہے ۔ گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ۔۔۔
جنوبی پنجاب میں سیلاب کے شدید خطرات ہیں اور یہ ایک قدرتی آفت ہے جس نے تباہی مچا رکھی ہے ۔ ہمیں سیاست سے بالاتر ہوکر متاثرین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور یکجان ہوکر ان کی مدد کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کرتی ہے اور اس وقت بھی سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اتحاد اور تعاون سے ہی اس آفت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ۔