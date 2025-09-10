صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن،متعدد علاقے کلیئر

  • ملتان
تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن،متعدد علاقے کلیئر

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ٹریفک پولیس خانیوال کے ایجوکیشن وِنگ اور فیلڈ اسٹاف نے شہر کے مختلف چوکوں، بازاروں اور مصروف شاہراہوں پر تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کیا۔

 کارروائی کے دوران سڑکوں، فٹ پاتھوں اور ٹریفک گزرگاہوں پر قائم غیر قانونی ریڑھیاں، پھٹے اور دیگر رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔آپریشن کا مقصد شہریوں کو ٹریفک جام سے نجات دلانا، راہگیروں کو آسانی فراہم کرنا اور ایمرجنسی گاڑیوں کی آمد و رفت میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنا تھا۔ اس موقع پر دکانداروں اور عوام کو آگاہ کیا گیا کہ تجاوزات نہ صرف ٹریفک مسائل کو بڑھاتی ہیں بلکہ حادثات کا سبب بھی بنتی ہیں۔سٹی ٹریفک پولیس کے مطابق تجاوزات کے خاتمے اور شہر میں منظم ٹریفک نظام کے قیام کیلئے بھرپور اقدامات جاری رہیں گے ۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ خانیوال کو صاف، محفوظ اور ٹریفک کیلئے سازگار بنانے میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کارپوریشن کی غفلت ، شہرسے مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا، سیوریج بندش پر مشکلات

ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں کمی ، صنعتکار پریشان

کاروباری برادری کے مسائل کاحل ترجیح:چیئرمین فیڈمک

سیلاب متاثرین کوسہولیات میں کمی نہیں ہوگی،نعیم سندھو

ڈی سی کا سیلاب متاثرین کیلئے سہولیات کاجائزہ

مولانا صفی اللہ کی سیلاب متاثرین،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر