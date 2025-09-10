تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن،متعدد علاقے کلیئر
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ٹریفک پولیس خانیوال کے ایجوکیشن وِنگ اور فیلڈ اسٹاف نے شہر کے مختلف چوکوں، بازاروں اور مصروف شاہراہوں پر تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کیا۔
کارروائی کے دوران سڑکوں، فٹ پاتھوں اور ٹریفک گزرگاہوں پر قائم غیر قانونی ریڑھیاں، پھٹے اور دیگر رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔آپریشن کا مقصد شہریوں کو ٹریفک جام سے نجات دلانا، راہگیروں کو آسانی فراہم کرنا اور ایمرجنسی گاڑیوں کی آمد و رفت میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنا تھا۔ اس موقع پر دکانداروں اور عوام کو آگاہ کیا گیا کہ تجاوزات نہ صرف ٹریفک مسائل کو بڑھاتی ہیں بلکہ حادثات کا سبب بھی بنتی ہیں۔سٹی ٹریفک پولیس کے مطابق تجاوزات کے خاتمے اور شہر میں منظم ٹریفک نظام کے قیام کیلئے بھرپور اقدامات جاری رہیں گے ۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ خانیوال کو صاف، محفوظ اور ٹریفک کیلئے سازگار بنانے میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔