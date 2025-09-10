صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نازیبا حرکات و ہراسانی کی اطلاعات پر پولیس متحرک

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے مختلف علاقوں میں مبینہ نازیبا حرکات اور ہراسانی کے واقعات کی اطلاعات پر کارروائی شروع کر دی ہے۔۔۔

 جلیل آباد کے رہائشی عدیل خان نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کا بیٹا، جو ساتویں جماعت کا طالبعلم ہے ، کو محلے کے درزی اپنی دکان پر لے گئے ۔ وہاں مبینہ طور پر بچے کو سگریٹ پلائی گئی اور اس کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیسے ہی ملزمان نے نازیبا حرکات کرنے کی کوشش کی تو بچہ شور مچانے لگا، اسی دوران والد کے پہنچنے پر ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ۔ادھر بدھلہ سنت پولیس کو حاکم والا کی رہائشی ایک خاتون نے بتایا کہ وہ اسکول سے گھر واپس جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نامعلوم شخص نے مبینہ طور پر اسے ہراساں کیا ۔

 

