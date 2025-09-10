شیرشاہ ٹول پلازہ بند،گاڑیاں متبادل راستوں پر منتقل
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ٹریفک پولیس نے شیرشاہ ٹول پلازہ بند کر کے گاڑیوں کو متبادل راستوں پر منتقل کر دیا ہے ۔ اس صورتحال میں ڈیرہ غازیخان جانے کیلئے صرف دو راستے باقی رہ گئے ہیں۔
مسافروں کو موٹروے کے ذریعے اُچ شریف انٹرچینج جا کر ہیڈ پنجند کے راستے علی پور اور چوک قریشی سے قومی شاہراہ این70پر آنا ہوگا۔ اسی طرح راجن پور کے شہری ظاہر پیر انٹرچینج سے ایگزٹ لے کر چاچڑاں پل کراس کر کے کوٹ مٹھن کے راستے این-55 تک جا سکتے ہیں۔ لیہ اور بھکر کے عوام کیلئے جھنگ اٹھارہ ہزاری سے ملتان جانے کا راستہ موجود ہے ۔اس صورتحال کے باعث مظفرگڑھ، کوٹ ادو، ڈیرہ غازیخان، تونسہ شریف، لیہ اور بھکر کے عوام شدید مشکلات میں گھر گئے ہیں۔عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر متبادل انتظامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔