میلسی میپکو ڈویژن :لائن سپرنٹنڈنٹس اور سٹاف کی انتہائی کمی
میلسی (نامہ نگار )میپکو ڈویژن میلسی میں 2لاکھ 35ہزار 825کنزیومرز اور لائن سپرنٹنڈنٹس اور لائن سٹاف کی انتہائی کمی۔میپکو ڈویژن میلسی کی حدود کئی کلومیٹرز پر مشتمل ہے
جس میں ٹبہ سلطان پور گڑھا موڑ مترو دوکوٹہ کرمپور جلہ جیم فتح پور اڈا آرے واہن اور کئی مواضعات دریائے ستلج کے سیلابی ایریا پر مشتمل ہیں میپکو ڈویژن میلسی میں ایس ڈی اوز کی تعداد مکمل جبکہ لائن سپرنٹنڈنٹ ،لائن مین، اسسٹنٹ لائن مین کی تعداد انتہائی محدود ہونے کی وجہ سے بجلی کی بروقت سپلائی اور مرمت کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہورہا ہے ۔میپکو اہلکار کے مطابق اس وقت میپکو ڈویژن میلسی میں لائن سٹاف کی تعداد صرف 45فیصد ہے اور 55 فیصد سٹاف کی کمی ہے ۔صرف 45 فیصد لائن سٹاف 2لاکھ 35ہزار 825کنزیومرز کی بلا تعطل بجلی سپلائی اور مرمتی کاموں کیلئے دن رات مصروف عمل رہتا ہے اور 100 فیصد سٹاف کا کام کررہا ہے جبکہ لائن سپرنٹنڈنٹس کی تعداد بھی انتہائی محدود ہے ۔امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل میاں شاہد حسین مترو ایڈوو کیٹ نے وزیر اعظم ،وفاقی وزیر پانی و بجلی اور وفاقی سیکرٹری پانی و بجلی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور لائن سپرنٹنڈنٹس اور لائن مین کی خالی آسامیوں پر بھرتی کو یقینی بنایا جائے ،اس سے بے روزگاری کا خاتمہ، صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور مرمت ممکن ہوسکے گی۔صارفین کا میپکو پر اعتماد بحال ہوگا اور محکمہ کے ہونے والے نقصانات میں کمی واقع ہوگی۔