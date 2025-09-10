صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ریجن کے زیر انتظام علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور ضروری مرمت کے باعث بجلی کی فراہمی 10اور 11ستمبر 2025ء کو مختلف اوقات میں بند رہے گی۔

 ترجمان میپکو کے مطابق 10 ستمبر کو مظفرگڑھ سرکل کے 11کے وی محمود کوٹ، الفیصل اور سٹی رنگ پور فیڈرز پر ساڑھے آٹھ بجے صبح سے ڈیڑھ بجے دن تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔اسی طرح 11ستمبر کو 11کے وی شمس آباد، خیرپور سادات، بیت ہزاری، پیر جگی اور رفیق آباد فیڈرز پر صبح 8بجے سے دوپہر 12 بجے تک بجلی بند رہے گی۔

 

