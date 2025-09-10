کوٹ ادو میں شراب کی بھٹیاں پکڑی گئیں، اسلحہ برآمد
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)کوٹ ادو میں شراب کی بھٹیاں پکڑی گئیں، اسلحہ بھی برآمد،دو ملزم گرفتار ،ایک کے قبضے سے پستول بھی برآمد۔پہلا واقعہ تھانہ صدر کوٹ ادو کی حدود بستی سمندری روڈ موضع پتل کے قریب پیش آیا۔
پولیس نے چھاپہ مار کر عمران مجید جٹ بھٹی کو شراب کشید کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ موقع سے 120 لیٹر دیسی شراب، 50لیٹر لہن اور کشید کے آلات برآمد ہوئے ۔ دوران تفتیش ملزم کے اشارے پر مزید 120لیٹر شراب، 50لیٹر لہن، کین، ڈرم اور دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا۔ تمام نمونے تجزیہ کے لیے بھجوادیے گئے ۔دوسرا واقعہ سبزی منڈی روڈ موضع پتل کے قریب ہوا جہاں پولیس نے سانول عرف سنی چانڈیہ کو گرفتار کیا۔ ملزم کے قبضے سے 120لیٹر دیسی شراب، 60 لیٹر لہن، ڈرم، دیگا، پائپ اور دیگر سامان برآمد ہوا۔تیسری کارروائی تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود اڈا کنڈ اسٹاپ پر کی گئی۔ پولیس نے شہریار عرف گوگی پوڑا کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 30بور پسٹل اور 2زندہ گولیاں برآمد کیں۔ ملزم کے پاس اسلحہ کا لائسنس نہیں تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔