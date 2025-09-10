بلیک میلنگ اور بھتہ خوری 7افراد کیخلاف مقدمہ درج
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ماڈل ٹاؤن تھانہ میں مبینہ بلیک میلنگ، اغوا اور تشدد میں ملوث گروہ کے 7 افراد کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق بوریوالا کی خاتون شائستہ پروین نے والدہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر تاجر شاہد علی کو لالہ زار کی ایک کوٹھی پر بلایا جہاں ساتھی ملزموں کے ساتھ مل کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ گن پوائنٹ پر تاجر کی برہنہ ویڈیو بنائی گئی اور 10لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا۔ متاثرہ شخص مبینہ طور پر 5لاکھ روپے اور سونے کی چین دینے پر مجبور ہوا۔ بعد ازاں تاجر نے پولیس سے رجوع کیا تو مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ شہری حلقوں نے بلیک میلنگ گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔