5 وارداتیں‘موبائل فونز‘ نقدی‘ سامان اوربجلی کی تارغائب
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) کوٹ ادو اور گردونواح میں چوری اور نقب زنی کی متعدد وارداتیں سامنے آئیں۔ نامعلوم افراد نے مختلف گھروں سے موبائل فون، نقدی، قیمتی سامان اور بجلی کی تار چرا لی۔ پولیس نے تمام مقدمات درج کر لیے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پہلی واردات تھانہ سٹی کوٹ ادو کی حدود میں پیش آئی جہاں محمد یونس سید کے گھر سے موبائل فون اوپو، پرس، شناختی کارڈ اور 17ہزار روپے چوری ہو گئے ۔ دوسری واردات وارڈ نمبر 7میں ہوئی جہاں عبد الستار راجپوت کے سرہانے سے 57 ہزار روپے نقدی نامعلوم شخص چرا کر لے گیا۔تیسرا واقعہ تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود بستی قاضیاں میں پیش آیاجہاں طارق حسین قریشی کے گھر سے ایک ٹرنک غائب ہوگیا جس میں 2 لاکھ 10 ہزار روپے موجود تھے ۔ چوتھی واردات تھانہ صدر کوٹ ادو کی حدود چک کھائی اول میں ہوئی، عزیز بی بی کے گھر میں نقب زنی کرکے ایل ای ڈی، ریسور اور نقدی 1 ہزار روپے چرا لیے گئے ۔پانچواں واقعہ بستی پرہاڑ میں پیش آیا، محمد یونس سہو کے مطابق بارش کے بعد صبح اٹھنے پر معلوم ہوا کہ گھر تک لگی ہوئی تقریباً 100 میٹر بجلی کی تار نامعلوم افراد چرا کر لے گئے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ تمام واقعات کے مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔