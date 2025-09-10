ورلڈ بینک منصوبہ، روڈ اور سیوریج بارش سے دھنس گئی
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا)ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع ہونے والا سڑک اور سیوریج کا منصوبہ تکمیل سے پہلے ہی ناکام ہوگیا، بارش کے بعد آدھا کلومیٹر روڈ اور پوری سیوریج لائن زمین میں دھنس گئی جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔۔۔
ایک سال قبل ورلڈ بینک کی جانب سے اﷲ ورائے پھاٹک سے بستی خدائی تک ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر روڈ کی تعمیر اور سیوریج کا منصوبہ شروع کیا گیا جس کو میٹل کرنا باقی تھا کہ گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے تقریبا آدھا کلومیٹر روڈ جبکہ سائیڈ پر ڈالی گئی تمام سیوریج لائن زمین میں دھنس گئی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو آنے جانے میں مسائل کا سامنا ہے جبکہ سیوریج کی وجہ سے رہائشی آبادی کو بھی نقصان کا احتمال ہے ۔اہل علاقہ کا مطالبہ ہے کہ روڈ اور سیوریج کو معیار کے مطابق تعمیر کیا جائے ناقص میٹریل سے اجتناب کیا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے سے بچا جا سکے ۔