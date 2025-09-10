صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلیف کیمپ فلڈ بندوں پر منتقل کئے جائیں‘نوابزادہ افتخار احمد

  • ملتان
مونڈکا (نامہ نگار)فلڈ ریلیف کیمپ متاثرہ علاقوں سے دور ، متاثرین کیلئے بچے ، سامان اور جانوروں کیساتھ منتقلی انتہائی مشکل ہوگئی، متاثرین کی فوری امداد اور سہولت کیلئے خیمے اور ریلیف کیمپ فلڈ بندوں پر شفٹ کرنے کی اپیل۔۔۔

پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات اور ممبر قومی اسمبلی نوابزادہ افتخار احمد خان نے پی پی رہنما ؤں کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورہ کے بعد کی رپورٹ پر ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی ہے کہ سیلاب متاثرین کیلئے خیمے اور ریلیف کیمپ فلڈ بندوں پر شفٹ کئے جائیں کیونکہ موجودہ فلڈ ریلیف کیمپ متاثرہ علاقوں سے دور ہیں اور اس وقت سیلاب متاثرین کیلئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے ، سامان اور جانوروں کے ساتھ ان کیمپوں تک پہنچ سکیں ، تمام ضلعی محکموں کے فیڈر پوائنٹس اور میڈیکل کیمپ فلڈ متاثرہ علاقوں کے قریب ہونے چاہئیں تاکہ متاثرین کی فوری مدد کی جا سکے ۔انہوں نے امید ظاہر کی کہ ضلعی انتظامیہ مظفر گڑھ ان کی تجاویز کوفوری عملی جامہ پہنائے گی ۔

 

