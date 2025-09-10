میپکو ریجن میں آج اور کل بجلی بندش کا شیڈول جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ریجن کے زیر انتظام علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور ضروری مرمت کے باعث بجلی کی فراہمی 10اور 11ستمبر 2025ء کو مختلف اوقات میں بند رہے گی۔
ترجمان میپکو کے مطابق 10 ستمبر کو مظفرگڑھ سرکل کے 11 کے وی محمود کوٹ، الفیصل اور سٹی رنگ پور فیڈرز پر ساڑھے آٹھ بجے صبح سے ڈیڑھ بجے دن تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔اسی طرح 11 ستمبر کو 11 کے وی شمس آباد، خیرپور سادات، بیت ہزاری، پیر جگی اور رفیق آباد فیڈرز پر صبح آٹھ بجے سے دوپہر 12 بجے تک بجلی بند رہے گی۔