وہاڑی: ملازمین کے بہبود فنڈ کے 1184کیسز کی منظوری

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ کی زیر صدارت بہبود فنڈز اجلاس میں ملازمین کے 1184کیسز کی منظوری دیدی گئی۔ اجلاس میں مجموعی طور پر 2کروڑ 89 لاکھ 73ہزار روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔

سکالرشپ گرانٹ کے 912 کیسز کیلئے ایک کروڑ 73لاکھ 53ہزار روپے ، میرج گرانٹ کے 147کیسز کیلئے 80لاکھ 85 ہزار روپے ، تجہیز و تدفین کے 101کیسز کیلئے 35 لاکھ 35ہزار روپے جبکہ ماہانہ امداد کے 24کیسز منظور کیے گئے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ نے ہدایت کی کہ منظور شدہ تمام کیسز کی ادائیگیاں جلد از جلد یقینی بنائی جائیں۔ حکومت پنجاب سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور بوگس یا فرضی کیسز کی صورت میں متعلقہ افسران کیخلاف کارروائی ہوگی۔اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید، سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز، بہبود فنڈ برانچ انچارج محمد عمر اور دیگر افسران بھی شریک تھے ۔

 

