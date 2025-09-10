خانیوال:سیلاب متاثرین کیلئے 29ریلیف کیمپ قائم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سلمیٰ سلیمان کی نگرانی میں ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے متاثرین کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔۔۔
اب تک ضلع میں 29ریلیف کیمپس قائم کیے جا چکے ہیں، جہاں 8ہزار 877متاثرین کو پناہ دی گئی۔ ریسکیو 1122نے 6ہزار 156 افراد کو پانی سے نکالا جبکہ مجموعی طور پر1لاکھ37ہزار 793 متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں 5ہزار 100راشن بیگز اور 1 ہزار550 ٹینٹ تقسیم کیے گئے ۔ساتھ ہی 3فلٹریشن پلانٹس اور 8پورٹیبل ٹوائلٹس بھی نصب کیے گئے ہیں۔صحت عامہ کے لیے 26 موبائل کلینکس اور 28 میڈیکل کیمپس میں اب تک 2 ہزار 914 مریضوں کا علاج کیا گیا، جبکہ سانپ اور کتے کے کاٹنے کے تمام کیسز کا فوری علاج ممکن بنایا گیا۔ مویشیوں کے تحفظ کیلئے 1لاکھ 61ہزار جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، 9 ہزار 438 کو ویکسین لگائی گئی اور 74 ہزار 650 کلو چارہ تقسیم کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر سلمیٰ سلیمان نے تلمبہ کے ٹینٹ ویلیج کا دورہ کیا اور خواتین سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ صفائی، فیومیگیشن اور کلینک آن ویل کی موجودگی یقینی بنائی جائے ۔ ان کے مطابق کبیر والا میں 7 اور تلمبہ میں 2 ٹینٹ ویلیجز قائم ہیں، جہاں 1100 متاثرین کو پناہ اور سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔