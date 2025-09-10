وہاڑی میں چینی 200روپے کلوہوگئی، شہری پریشان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) شہر اور گردونواح میں آٹے کے ساتھ ساتھ چینی کے نرخ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ۔ شہریوں کے مطابق دیہی علاقوں میں چینی 200 روپے فی کلو جبکہ شہروں میں 180 سے 190 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔۔۔
عبدالمتین، ظفر جمیل اور ہدایت اللہ سمیت دیگر شہریوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں رکنے کے بعد صورتحال مزید سنگین ہوگئی ہے ۔ خدشہ ہے کہ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرکے نرخ مزید بڑھائے جا سکتے ہیں۔واضح رہے کہ حالیہ سیلاب کے باعث ضلع بھر میں گنے کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے سربراہ اور سابق ڈی سی او وہاڑی عرفان کاٹھیا کے مطابق صوبے بھر میں ساڑھے آٹھ لاکھ ایکڑ پر کاشتہ گنا تباہ ہو چکا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذخیرہ اندوز من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔شہریوں نے شکوہ کیا کہ ہزاروں متاثرین پہلے ہی بے گھر ہیں اور بنیادی ضروریات کے بحران کا شکار ہیں۔ ایسے میں چینی کی مہنگائی عام آدمی کے لیے مشکلات دوگنی کر دے گی۔ عوامی حلقوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کوٹہ سسٹم بحال کر کے مخصوص حلقوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے جس سے نرخ مزید بڑھنے کا امکان ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیرافورس کو فوری طور پر فعال بنا کر چینی کے نرخ کنٹرول کیے جائیں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کڑی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔