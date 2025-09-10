ڈی سی وہاڑی اور ڈی پی او کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ
وہاڑی،میلسی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر اور ڈی پی او محمد افضل نے میلسی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے موضع اروتی میں حفاظتی بند کا معائنہ اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔۔۔
ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور تمام محکمے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔حفاظتی بند کو مزید مضبوط بنانے کیلئے متعلقہ محکمے اور مشینری متحرک ہے ۔سیلاب متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کیلئے تمام اقدامات کئے جا رہے ہیں۔سیلاب متاثرین محفوظ مقامات پر منتقلی کیلئے ضلعی انتظامیہ کا ساتھ دیں۔انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب متاثرین کو بہترین کھانا اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کی جارہی ہیں۔بچوں کیلئے دودھ اور فروٹ بھی فراہم کیا جارہا ہے ۔مویشیوں کیلئے چارہ اور ونڈہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ انخلاء کے بعد دوبارہ اپنے علاقوں میں واپس جانے والے افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل نے کہا کہ لوگوں کو واپس اپنے علاقوں میں جانے سے روکنے کیلئے چیک پوسٹیں بنائی جارہی ہیں۔سیلاب متاثرین کے جان و مال کے تحفظ کیلئے پولیس ہمہ کوقت کوشاں ہے ۔