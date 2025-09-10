صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کیلئے جلد ریلیف پیکیج کا اعلان ہوگا، لبنیٰ نذیر

لودھراں (سٹی رپورٹر)لودھراں انتظامیہ کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرہ افراد کے انخلاء کا آپریشن جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر لودھراں ڈاکٹر لبنیٰ نذیر نے مزید کہا کہ وزیراعلی ٰپنجاب مریم نواز شریف جلد سیلاب زدگان کیلئے ریلیف پیکیج کا اعلان کرینگی، متاثرہ علاقوں سے لوگوں و مویشیوں کاانخلا کامیابی سے جاری ہے۔۔۔

 ضلعی انتظامیہ ،پولیس الائیڈ محکموں کی کاوشیں کامیاب رہی ہیں،سیلاب زدگان کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے ۔انہوں نے جاگیر ہوڑا، حیات پور اور سعدی والا کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ اے ڈی سی آر سید وسیم حسن شاہ، اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی، ڈی ای او شکیل احمد اور دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے سیلابی پانی اور انخلاء کے عمل کا جائزہ لیا جبکہ ڈی ای او شکیل احمد نے ریسکیو سرگرمیوں اور سازوسامان کے بارے میں بریفنگ دی۔ ڈاکٹر لبنیٰ نذیر نے ریسکیو بوٹس اور دیگر آلات کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ لوگوں اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا خوش آئند ہے ، متاثرین کی سہولت کیلئے تمام ریسکیو وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں عوامی خدمت عبادت ہے ، ہمیں ریسکیو اہلکاروں اور دیگر ملازمین پر فخر ہے جو دن رات محنت کر رہے ہیں۔ 

 

