اے ڈی سی فنانس کا سیلاب متاثرہ علاقوں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس مظفر خان نے کرم پور، لکھا بنگلہ، بھنڈی جیترا، دھلو، کھچی اور ہیڈ اسلام کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلابی صورتحال، انخلا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔

ریسکیو افسروں نے بریفنگ دی ۔اے ڈی سی نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور سہولتوں کی فراہمی پر ان کے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے فلڈ ریلیف کیمپوں میں ادویات، ویکسین اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور ہیڈ اسلام پر حفاظتی اقدامات کو چیک کیا۔ مظفر خان نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی نگرانی میں متاثرین کو کھانا، صاف پانی، راشن، بچوں کیلئے دودھ، فروٹ اور مویشیوں کیلئے چارہ اور ویکسین فراہم کی جا رہی ہیں۔

 

