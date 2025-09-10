صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ہسپتال،نیوروسرجری میں سامان کی قلت،بیسیوں آپریشن ملتوی

  • ملتان
ملتان(لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال کے نیورو سرجری وارڈ میں ہارڈ وئیر سامان کی شدید قلت کے باعث بیسیوں مریضوں کی سرجری ملتوی ہونا معمول بن گیا، غریب مریض در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔۔۔

 تفصیل کے مطابق نشتر ہسپتال کے نیورو سرجری وارڈ میں سرجری کے لئے ضروری ہارڈ وئیر سامان دستیاب نہ ہونے کے باعث بیسیوں مریضوں کے آپریشن التوا کا شکار ہو گئے ہیں ۔شہری دور دراز کے علاقوں سے سرجری کیلئے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں انتظامیہ سامان نہ ہونے کا کہہ کر واپس بھیج دیتی ہے ۔متعدد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے سرجری نہ ہونے سے ان کی زندگیاں دائو پر لگی ہیں لیکن انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ۔ مریضوں کے لواحقین نے وزیر اعلیٰ، وزیر صحت ،محکمہ کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے نیوروسرجری وارڈ میں سامان کی قلت کا مسئلہ فوری حل کیا جائے تاکہ وہ علاج معالجہ سے مستید ہوسکیں۔ جبکہ وارڈ ذرائع کے مطابق نشتر انتظامیہ کو اس حوالے سے بتایا گیا تھا تاہم سامان اب تک فراہم نہیں کیا گیا اب دوبارہ کم از کم پانچ لاکھ کا سامان فوری مہیا کرنے کا کہا گیا ہے ادھر ایم ایس نشتر ہسپتال ڈاکٹر راؤ امجد نے بتایا کہ سامان مہیا کیا جا رہا ہے ۔جو بہت جلد  نیورو سرجری وارڈ انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نشتر ہسپتال میں عوام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کیلئے کوشاں ہیں۔

 

