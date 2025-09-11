صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں میں طلبہ سے صفائی کرانے پر پابندی عائد

  • ملتان
سکولوں میں طلبہ سے صفائی کرانے پر پابندی عائد

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن نے تعلیمی اداروں میں طلبا وطالبات سے سکول یا دفتری کام کرانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے ۔ ذرائع کے مطابق ملتان کے مختلف سکولوں میں طلبا سے۔۔۔

 سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرانے ، صفائی اور دیگر غیر متعلقہ کام لینے کی شکایات موصول ہو رہی تھیں۔اس صورتحال پر سی ای او ایجوکیشن ملتان ڈاکٹر صفدر حسین واہگہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے احکامات جاری کر دیئے ۔ جاری کردہ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ طلبا سے کوئی بھی غیر تدریسی کام لینا خلاف قانون ہے ۔ سکولوں میں اس مقصد کے لئے کلاس فور کے ملازمین تعینات ہیں، لہٰذا ان سے کام لیا جائے ۔محکمہ تعلیم نے واضح کر دیا ہے کہ اگر آئندہ کسی سکول سے طلبا سے کام کرانے کی شکایت موصول ہوئی تو متعلقہ کلاس انچارج براہ راست ذمہ دار قرار دیا جائے گا اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ طلبا کو صرف تعلیم پر توجہ دینی چاہئے اور انہیں غیر تدریسی سرگرمیوں میں شامل کرنا بچوں کے تعلیمی حق کے منافی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد مسائل کا گڑھ بن گیا،ایک ہفتے سے سی بی سی ٹیسٹ بند،مریض خوار

چین کے صنعتی و اقتصادی وفد کا دورہ فیڈمک ، سر مایہ کاری میں دلچسپی

ڈی سی جھنگ کا سرگودھا روڈ ، کوٹ خیرا میں ریلیف کیمپس کا دورہ

ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر سمجھوتہ نہیں ہو گا:راجہ جہانگیر

ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی ، 13 کیسز کی منظوری

مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں :سہیل قادر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن