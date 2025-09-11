سکولوں میں طلبہ سے صفائی کرانے پر پابندی عائد
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن نے تعلیمی اداروں میں طلبا وطالبات سے سکول یا دفتری کام کرانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے ۔ ذرائع کے مطابق ملتان کے مختلف سکولوں میں طلبا سے۔۔۔
سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرانے ، صفائی اور دیگر غیر متعلقہ کام لینے کی شکایات موصول ہو رہی تھیں۔اس صورتحال پر سی ای او ایجوکیشن ملتان ڈاکٹر صفدر حسین واہگہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے احکامات جاری کر دیئے ۔ جاری کردہ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ طلبا سے کوئی بھی غیر تدریسی کام لینا خلاف قانون ہے ۔ سکولوں میں اس مقصد کے لئے کلاس فور کے ملازمین تعینات ہیں، لہٰذا ان سے کام لیا جائے ۔محکمہ تعلیم نے واضح کر دیا ہے کہ اگر آئندہ کسی سکول سے طلبا سے کام کرانے کی شکایت موصول ہوئی تو متعلقہ کلاس انچارج براہ راست ذمہ دار قرار دیا جائے گا اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ طلبا کو صرف تعلیم پر توجہ دینی چاہئے اور انہیں غیر تدریسی سرگرمیوں میں شامل کرنا بچوں کے تعلیمی حق کے منافی ہے ۔