کسٹم ملتان :کروڑوں مالیتی سمگل شدہ اشیا کی نیلامی
ملتان (کرائم رپورٹر)کلکٹر کسٹم ملتان سمیر مستنصر حسین تارڑ کی ہدایت پر کسٹم کلکٹریٹ آفس میں کروڑوں روپے مالیت کی سمگل شدہ اشیا کی نیلامی منعقد کی گئی۔ نیلامی ڈپٹی کلکٹر مقبول احمد اور ۔۔۔
سپرنٹنڈنٹ آکشن رمضان سیال کی زیر نگرانی ہوئی، جس میں غیر ملکی گاڑیاں، کپڑا، بیٹریاں، شاپنگ بیگ، خشک دودھ، صوفہ کلاتھ اور میوہ جات سمیت دیگر سامان شامل تھا۔کسٹم حکام کے مطابق نیلامی کا عمل شفاف طریقے سے مکمل کیا گیا، جس میں شریک افراد نے اپنی بولیاں لگائیں۔ شہریوں کی کثیر تعداد نیلامی کے دوران موجود رہی اور اشیا کی خریداری میں گہری دلچسپی لی۔اس موقع پر آکشنر کنور ریاض احمد، اسسٹنٹ آکشنر رانا خلیق احمد، کلرک محمد دانش اور شہزاد ناصر بھی شریک تھے ۔ شہریوں نے نیلامی کے عمل کو شفاف اور کامیاب قرار دیتے ہوئے کسٹم حکام کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں خراجِ تحسین پیش کیا۔