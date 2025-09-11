صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسٹم ملتان :کروڑوں مالیتی سمگل شدہ اشیا کی نیلامی

  • ملتان
کسٹم ملتان :کروڑوں مالیتی سمگل شدہ اشیا کی نیلامی

ملتان (کرائم رپورٹر)کلکٹر کسٹم ملتان سمیر مستنصر حسین تارڑ کی ہدایت پر کسٹم کلکٹریٹ آفس میں کروڑوں روپے مالیت کی سمگل شدہ اشیا کی نیلامی منعقد کی گئی۔ نیلامی ڈپٹی کلکٹر مقبول احمد اور ۔۔۔

سپرنٹنڈنٹ آکشن رمضان سیال کی زیر نگرانی ہوئی، جس میں غیر ملکی گاڑیاں، کپڑا، بیٹریاں، شاپنگ بیگ، خشک دودھ، صوفہ کلاتھ اور میوہ جات سمیت دیگر سامان شامل تھا۔کسٹم حکام کے مطابق نیلامی کا عمل شفاف طریقے سے مکمل کیا گیا، جس میں شریک افراد نے اپنی بولیاں لگائیں۔ شہریوں کی کثیر تعداد نیلامی کے دوران موجود رہی اور اشیا کی خریداری میں گہری دلچسپی لی۔اس موقع پر آکشنر کنور ریاض احمد، اسسٹنٹ آکشنر رانا خلیق احمد، کلرک محمد دانش اور شہزاد ناصر بھی شریک تھے ۔ شہریوں نے نیلامی کے عمل کو شفاف اور کامیاب قرار دیتے ہوئے کسٹم حکام کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں خراجِ تحسین پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب

گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد

علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات

حافظ آباد:عزم نو سکولوں میں طلبہ کو مفت کتابیں ،سٹیشنری فراہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن