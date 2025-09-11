سیلاب سے تاجروں ، کسانوں کو بھاری نقصان، ریلیف کا مطالبہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے ضلعی صدر سید جعفر شاہ نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب نے خطے میں شدید تباہی مچائی ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان تاجروں اور۔۔۔
کسانوں کو برداشت کرنا پڑا ہے ۔ تجارتی مراکز اور بازار متاثر ہونے کے باعث کاروباری سرگرمیاں تقریباً معطل ہیں اور تاجر بھاری مالی خسارے سے دوچار ہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت تاجروں کے قرضوں پر سود ختم کرے اور فوری طور پر نئے بلاسود قرضے جاری کرے تاکہ کاروباری طبقہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے ۔