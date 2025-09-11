صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکوکی کارروائی، تین بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

  • ملتان
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)میپکوکی کارروائی، تین بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ۔ سنانواں شہر میں میپکو سب ڈویژن سنانواں کے۔۔۔

 ایس ڈی او انجینئر محمد سلیم اقبال کی رپورٹ پر محمد شہباز مہاجر محلہ کھراں والا کو بجلی چوری کرتے پکڑا گیا،صارف واپڈا کی مین لائن سے ڈائریکٹ تارلگا کر بجلی استعمال کر رہا تھا۔موضع پتی غلام علی غربی میں میپکو سیکنڈ سب ڈویژن کوٹ ادو کے ایس ڈی او محمد عمر فاروق کی رپورٹ پرمحمد ارشاد چاہ تنگے والا کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑاگیا،ملزم میٹرکے مین ٹرمینل سے ڈائریکٹ کنکشن کے ذریعے بجلی استعمال کر رہا تھا۔ تھانہ گجرات کی حدود موضع بیٹ زینی میں میپکو سب ڈویژن قصبہ گجرات کے ایس ڈی اومحمد عربی کی رپورٹ پر محمد قسور حسین بستی اتراء کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، ملزم مین لائن سے تار ڈال کر بجلی چوری کر رہا تھا۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

