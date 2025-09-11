سیلاب نے کسانوں کی کمر توڑ دی فصلیں تباہ،علی حسنین ایڈووکیٹ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار کے قانون دان علی حسنین جٹ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں لاکھوں افراد سیلاب کی لپیٹ میں آچکے ہیں۔ ہزاروں خاندان بے گھر، کھڑی فصلیں تباہ اور۔۔۔
مویشی ہلاک ہوگئے ہیں، جس سے کسان شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں کے بوجھ تلے دبے کسان مزید مشکلات میں پھنس گئے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری ریلیف فراہم کرے ۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کیلئے یوٹیلیٹی بلز معاف کیے جائیں، ٹیکسوں میں نرمی دی جائے اور مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوسکیں۔