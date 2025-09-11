2موٹرسائیکلوں میں تصادم 4 افراد زخمی،ہسپتال منتقل
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)تیزرفتار2موٹرسائیکلوں میں تصادم،4 افراد زخمی،زخمیوں کو ہسپتال داخل کرادیاگیا۔ تفصیل کے مطابق دائرہ دین پناہ کی حدود میں 2موٹر سائیکلوں میں تصادم ہوا۔۔۔
جس کے نتیجہ میں فیاض حسین ماچھی،غیورمہدی درکھان،غلام عباس اورانعام اللہ جمعرانی لنڈ زخمی ہوگئے ،حادثہ تیز رفتاری اور غفلت کے باعث پیش آیا،زخمیوں کو فوری طبی امداد کیلئے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیاجہاں انہیں طبی سہولتیں فراہم کی گئیں۔پولیس نے موقع پرپہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔