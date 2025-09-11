صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصبہ گجرات میں اربوں کی لاگت سے بنی سڑک ٹوٹ گئی

قصبہ گجرات (نامہ نگار)اربوں روپے کی لاگت سے قصبہ گجرات سے چوک قریشی تک نئی تعمیر کی جانے والی سڑک پہلی ہی بارش میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی،بالائی تہہ اکھڑ گئی اور ۔۔۔

جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑ گئے جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور شہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔سڑک کے دونوں اطراف تعمیر کیا گیا سیوریج نالہ بھی ناقص میٹریل کے باعث کئی جگہوں سے گر گیا ہے اور بارش کا پانی جمع ہونے سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے ۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس ناقص کام میں کمپنی اور ٹھیکیداروں نے مبینہ طور پر کروڑوں روپے خوردبرد کیے ہیں۔ اربوں کی لاگت سے بننے والی سڑک کا چند دن میں ہی ناکارہ ہو جانا سنگین بے ضابطگیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔عوامی حلقوں نے اینٹی کرپشن سمیت متعلقہ اداروں سے ذمہ داروں کے خلاف فوری سخت کارروائی کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس بڑے پیمانے پر ضائع ہونے والے قومی وسائل کا حساب لیا جا سکے ۔

 

