وکلا برادری کی فلاح ترجیح ہوگی،امیدوار پنجاب بار کونسل
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)امیدوار پنجاب بار کونسل خانیوال سیٹ ملک طارق نوناری ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وکلا برادری ہمارے سروں کا تاج ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ وکلا کی فلاح و بہبود پہلی ترجیح ہے اور کامیابی کی صورت میں تمام فیصلے وکلا کی مشاورت سے کیے جائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ وکلا کو درپیش مسائل میں پیشہ ورانہ تربیت، سہولیات، طبی اور مالی امداد شامل ہیں جن پر فوری اصلاحات کی ضرورت ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وکلا کی بڑھتی ہوئی حمایت میرے لیے باعث حوصلہ ہے اور میں ان کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔