واپڈا کی نجکاری نامنظور، ورکرز یونین کا وہاڑی میں بھی احتجاج

  • ملتان
واپڈا کی نجکاری نامنظور، ورکرز یونین کا وہاڑی میں بھی احتجاج

وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کے زیر اہتمام واپڈا کمپلیکس میں حکومت کی نجکاری پالیسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں درجنوں ملازمین شریک ہوئے ۔۔۔۔

 یونین رہنماؤں چودھری منظور احمد گجر، طارق اقبال بھٹی اور راو آصف رضا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واپڈا کی نجکاری مزدور دشمن اقدام ہے ، اس سے ہزاروں ورکرز بیروزگار اور عوام پر مہنگی بجلی کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت مزدور دشمن پالیسیاں واپس لے ، سٹاف کی کمی پوری کرے اور عوام دوست اقدامات کرے ۔ رہنماؤں نے کہا کہ واپڈا قومی ادارہ ہے ، اس کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی، اگر فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاج مزید وسیع کیا جائے گا۔

 

