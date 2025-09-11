صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی مدد قومی و دینی فریضہ ہے ، کامران انور

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) آر ٹی اے سیکرٹری کامران انور نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد ہر شہری کا قومی اور دینی فرض ہے ، ہم سب کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر متاثرہ خاندانوں کی۔۔۔

 بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہاڑی، میلسی اور بورے والا کی متاثرہ بستیاں شدید مشکلات سے دوچار ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ، ریسکیو ٹیمیں اور دیگر ادارے دن رات متاثرین کی خدمت میں مصروف ہیں، مخیر حضرات اور سماجی تنظیمیں بھی خوراک اور ضروری سامان فراہم کر رہی ہیں،کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر روزانہ متاثرہ علاقوں کے دورے کر کے ریلیف اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کامران انور کا کہنا تھا کہ اس آزمائش کی گھڑی میں عوامی تعاون اور سرکاری اداروں کی خدمات قابلِ تحسین ہیں۔ پوری قوم کو متحد ہو کر متاثرین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا تاکہ ان خاندانوں کو نئی زندگی اور حوصلہ مل سکے ۔

 

