ڈی سی کاؤنٹرز عوامی ریلیف کے بجائے نمائشی کارروائی بن گئے
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر شہر میں کریانہ و پرچون دکانوں پر قائم کیے گئے ’’ڈی سی کاؤنٹرز‘‘ عوامی ریلیف دینے کے بجائے غیر فعال اور نمائشی کارروائی بن گئے ہیں۔۔۔
۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کاؤنٹرز پر رکھی اشیاء غیر معیاری اور ناقص ہیں جنہیں کوئی خریدنے میں دلچسپی نہیں لیتا۔ بعض مقامات پر یہ کاؤنٹرز محض کاغذی کارروائی ثابت ہوئے اور عملی طور پر فعال نہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ عوامی سہولت کے لئے ہیں تو صرف معیاری برانڈڈ اشیاء سرکاری نرخوں پر دستیاب ہونی چاہئیں ورنہ یہ اقدام اعتماد کھونے کا باعث ہوگا۔ شہری حلقوں نے غیر معیاری اشیاء رکھنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی اور کاؤنٹرز کی سخت مانیٹرنگ کا مطالبہ کیا۔