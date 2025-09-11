صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں محکمہ ہائی وے کا ملازم پرُاسرار طور پر لاپتہ

  • ملتان
وہاڑی میں محکمہ ہائی وے کا ملازم پرُاسرار طور پر لاپتہ

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر کے علاقے سے محکمہ ہائی وے کا ملازم پرُاسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ نواحی گاؤں 517 ای بی کی رہائشی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کا شوہر محمد عبداللہ میلاد میں ۔۔۔

شرکت کے لیے گھر سے نکلا لیکن واپس نہ آیا۔ خاتون کے مطابق عبداللہ کا موبائل فون بھی مسلسل بند ہے جس سے خدشہ ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے ۔ اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے ۔ مقامی افراد نے مطالبہ کیا ہے کہ لاپتہ ملازم کو جلد بازیاب کرایا جائے اور واقعہ کی شفاف تحقیقات کر کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب

گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد

علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات

حافظ آباد:عزم نو سکولوں میں طلبہ کو مفت کتابیں ،سٹیشنری فراہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن