وہاڑی میں محکمہ ہائی وے کا ملازم پرُاسرار طور پر لاپتہ
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر کے علاقے سے محکمہ ہائی وے کا ملازم پرُاسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ نواحی گاؤں 517 ای بی کی رہائشی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کا شوہر محمد عبداللہ میلاد میں ۔۔۔
شرکت کے لیے گھر سے نکلا لیکن واپس نہ آیا۔ خاتون کے مطابق عبداللہ کا موبائل فون بھی مسلسل بند ہے جس سے خدشہ ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے ۔ اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے ۔ مقامی افراد نے مطالبہ کیا ہے کہ لاپتہ ملازم کو جلد بازیاب کرایا جائے اور واقعہ کی شفاف تحقیقات کر کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔