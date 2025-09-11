پولیس بھی سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے متحرک ،کھانا تقسیم
مونڈکا (نامہ نگار)پولیس بھی سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے متحرک ،کھانا تقسیم ۔ایس ڈی پی او صدر سرکل مرزا محمد صدیق اور ایس ایچ او خانگڑھ محمد انظر سکھیرا پولیس ٹیموں کے ہمراہ چار سو افراد کے۔۔۔
لئے کھانا لے کر خانگڑھ کے متاثرہ علاقوں میں پہنچے ۔ پل کھڑکن اور نولے والا سپر کے متاثرین میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر بزرگ خاتون نے پولیس افسر کے سر پر دستِ شفقت رکھ کر دعائیں دیں۔ مرزا محمد صدیق نے کہا کہ مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی دل کھول کر مدد کریں۔ تاجروں سے اپیل ہے کہ اشیائے خورونوش کی قیمتیں نہ بڑھائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔