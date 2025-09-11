سولر سکیم میں اناڑی الیکٹریشنز بھرتی، شہریوں کا نقصان
جہانیاں (نمائندہ دنیا) ضلع خانیوال میں حکومت پنجاب کی سولر پینل سکیم شہریوں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعلان کے تحت گھریلو صارفین کو سولر پینل فراہم کرنے کے لیے ۔۔۔
قرعہ اندازی کی گئی اور کامیاب افراد کا انتخاب ہوا۔ بعد ازاں فٹنگ کے احکامات جاری کیے گئے ، مگر جہانیاں سمیت مختلف علاقوں میں غیر تجربہ کار الیکٹریشن بھرتی کر لیے گئے ۔اناڑی عملے کی وجہ سے شہریوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ کسی صارف کی وائرنگ جل گئی تو کسی کا قیمتی برقی سامان ضائع ہوگیا۔ شہریوں نے شکایت کی کہ متعلقہ اداروں کی جانب سے کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں، جس کے باعث یہ منصوبہ متاثر ہو رہا ہے ۔