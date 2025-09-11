ایس ای میپکو کا فلڈ کنٹرول روم کا دورہ بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو سرکل خانیوال ملک مشتاق احمد اٹھنگل نے فلڈ کنٹرول روم اور کسٹمر سہولت سنٹرکا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی سپلائی کا جائزہ لیا۔۔۔۔
متاثرہ فیڈرز، ٹرانسفارمرز اور فلڈ رپورٹس کا معائنہ کیا۔ صارفین کی شکایات کے ازالے کیلئے کارکردگی کا بھی جائزہ لیا۔ آخر میں ایس ای میپکو نے افسروں و عملے کو ہدایت دی کہ وہ سیلابی صورتحال میں بجلی کی فراہمی اور شکایات کے فوری ازالے کیلئے مؤثر اقدامات یقینی بنائیں۔