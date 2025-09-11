بورے والا میں سانپ کے ڈسنے سے بچی جاں بحق
بورے والا (سٹی رپورٹر)نواحی گاؤں 148 ای بی میں سانپ کے ڈسنے سے سات سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ غلام فاطمہ دختر علی حسن مدرسہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جا رہی تھی کہ راستے۔۔۔
میں اچانک سانپ نے کاٹ لیا۔اہل علاقہ کے مطابق بچی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ افسوسناک واقعے پر گاؤں کی فضا سوگوار ہو گئی اور اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ مقامی شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گاؤں اور گردونواح میں سانپوں کی افزائش روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
تاکہ آئندہ ایسے دلخراش واقعات سے بچا جا سکے ۔