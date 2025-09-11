صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی کے باغات شہر کا حسن، صفائی پہلی ترجیح ،غلام مرتضیٰ

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار) ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وہاڑی و ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ نے کہا ہے کہ باغات کسی بھی شہر کا حسن اور پہچان ہوتے ہیں، یہ شہریوں کو تازگی اور خوشگواری فراہم کرتے ہیں۔۔۔

 اور ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ وہاڑی کے باغات کو دلکش اور صاف ستھرا بنانا بلدیہ کی پہلی ترجیح ہے ، اس مقصد کے لیے صفائی، دیکھ بھال اور سرسبز ماحول یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ غلام مرتضیٰ نے واضح کیا کہ باغات کی دیکھ بھال میں عملہ کی کسی بھی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ذمہ داران کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے ادا کرنا ہوگی تاکہ شہریوں کو خوشگوار اور پرسکون ماحول مل سکے ۔چیف آفیسر بلدیہ راؤ نعیم خالد نے بھی باغات اور گراؤنڈز کی صفائی ستھرائی کو اپنی نگرانی میں یقینی بنایا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ کا عملہ شہر کے پارکوں اور باغات کی خوبصورتی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے تاکہ شہری بہتر ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں۔

 

