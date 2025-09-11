صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ سے سوتیلا بھائی زخمی،حالت تشویشناک

  • ملتان
معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ سے سوتیلا بھائی زخمی،حالت تشویشناک

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) نواحی گاؤں 365 ای بی میں معمولی تلخ کلامی پر بھائی نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے اپنے سوتیلے بھائی کو شدید زخمی کر دیا۔ زخمی کی شناخت ناصر شہزاد ولد فقیر حسین کے نام سے ہوئی۔۔۔۔

 ذرائع کے مطابق احمر نامی شخص نے فائرنگ کی جس سے گولی ناصر شہزاد کے سر پر لگی۔ زخمی کو فوری طور پر گگو آر ایچ سی ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن ڈاکٹر موجود نہ ہونے پر اسے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بورے والا لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے حالت تشویشناک ہونے پر مریض کو ساہیوال ریفر کر دیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او گگو منڈی پولیس ہسپتال پہنچ گئے جبکہ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

