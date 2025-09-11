صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیم بنائے جاتے تو ہزاروں افراد کی جانیں بچ جاتیں،پیر ناصر شاہ

  • ملتان
ڈیم بنائے جاتے تو ہزاروں افراد کی جانیں بچ جاتیں،پیر ناصر شاہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)معروف سماجی شخصیت پیر سید ناصر شاہ نے کہا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے دل خون کے آنسو رونے پر مجبور کردیا ہے ۔ پنجاب اس وقت پانی ۔۔۔

میں ڈوبا ہوا ہے اور اگر ڈیم بنائے جاتے تو ہزاروں افراد کی جانیں بچ جاتیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کے ساتھ جانور بھی پانی کی نذر ہوگئے اور کسی کو احساس تک نہیں ہے ۔ لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، ان کے پاس نہ خیمے ہیں نہ راشن۔ حکومت فوری طور پر متاثرہ خاندانوں کی امداد کرے تاکہ ان کی مشکلات کم ہوسکیں۔

 

