گورنمنٹ ہائی سکول میں ٹریفک قوانین سے آگاہی کیلئے سیمینار

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی) ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نزیر، ڈی پی او محمد افضل اور ڈی ٹی او ظفر القدوس کی ہدایت پر گورنمنٹ ہائی سکول 35 ڈبلیو بی میں ٹریفک آگاہی سیمینار ہوا۔۔۔۔

 انچارج ایجوکیشن یونٹ اے ایس آئی خرم افتخار مرزا نے طلبہ کو روڈ سیفٹی قوانین اور ہیلمٹ کے استعمال کی اہمیت بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہیلمٹ حادثات میں قیمتی جان بچاتا ہے ، جبکہ قوانین پر عمل ہر شہری کی ذمہ داری ہے ۔ سڑک پر معمولی غفلت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے ۔ طلبہ نے عزم کیا کہ وہ خود بھی قوانین پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس بارے آگاہ کریں گے ۔ اس موقع پر محمد طلحہ سمیت اساتذہ بھی موجود تھے ۔

 

