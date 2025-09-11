صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو میلسی میں نیو کنکشنز روکنے سے صارفین پریشان

  • ملتان
میلسی (نامہ نگار) میپکو ڈویژن میلسی کسٹمر سروسز سنٹر میں نیو کنکشن بجلی میٹرز کی درخواستوں کی وصولی تو جاری ہے مگر ڈیمانڈ نوٹسز کا اجراء بند کردیا گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق ایس ای میپکو سرکل وہاڑی نے۔۔۔

 نیو کنکشنز جاری کرنے سے روک دیا ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں صارفین پریشانی کا شکار ہیں اور دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ آئندہ سم والے سمارٹ میٹرز لگائے جائیں گے تاہم اتھارٹی نے ابھی قیمتوں کا تعین نہیں کیا اور نہ ہی خریداری کا ٹینڈر ہوا ہے ۔ اس صورتحال میں نئی درخواستوں پر عملدرآمد روک دیا گیا ہے ۔ امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل میاں شاہد حسین مترو ایڈووکیٹ نے کہا کہ پالیسی واضح ہونے تک درخواست گزاروں کو ڈیمانڈ نوٹس جاری کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔

 

