وہاڑی میں بھی اسرائیلی ظلم کیخلاف جماعت اسلامی کی ریلی
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر ملک بھر کی طرح وہاڑی میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی وہاڑی چودھری طارق محمود نے کی۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ فلسطین امت مسلمہ کا ایسا زخم ہے جس سے روزانہ خون رس رہا ہے ۔ غزہ پر اتنا بارود گرایا گیا ہے کہ زمین کا وجود لرز اٹھا ہے جبکہ بھوک اور افلاس سے معصوم زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ چودھری طارق محمود نے کہا کہ یہ تاریخ کا بدترین ظلم ہے جس پر اقوام متحدہ کی مجرمانہ خاموشی لمحہ فکریہ ہے ۔