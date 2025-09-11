سیلاب متاثرین کیلئے حکومت اور انتظامیہ پوری طرح متحرک
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر حکومت پنجاب کی تمام تر توجہ سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے پر مرکوز ہے ۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ اور ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کی قیادت میں۔۔۔
انتظامیہ، پولیس اور پاک فوج کے جوان سیت پور سمیت متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ زیر آب آنے والی بستی شیخانی سے خواتین، بچوں اور بزرگوں کو بروقت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ۔ ریسکیو آپریشن کے دوران کشتیوں کی تعداد بڑھا کر 204 کر دی گئی ہے جبکہ ٹیموں کے پاس 712 لائف جیکٹس بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینکڑوں متاثرہ افراد اور پھنسے ہوئے جانوروں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے ۔ریلیف کیمپس میں متاثرین کے لیے قیام و طعام اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ضلع بھر میں 9 خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں جہاں 2950 ٹینٹ نصب ہیں اور روزانہ 11 ہزار سے زائد متاثرین کو تین وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق اس وقت ہیڈ پنجند سے 5 لاکھ 30 ہزار 152 کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے جس سے 14 مواضعات زیر آب آ گئے ہیں۔ اب تک 1 لاکھ 76 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 1 لاکھ 43 ہزار سے زائد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ۔ دریائے چناب کے متاثرین کے لیے 23 ریلیف کیمپس قائم ہیں جہاں 13 ہزار سے زائد افراد مقیم ہیں۔