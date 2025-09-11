صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ خانیوال کا سیلاب متاثرین کیلئے ریسکیو آپریشن

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلعی انتظامیہ سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف ہے ۔ ڈپٹی کمشنر سلمیٰ سلیمان کی زیر صدارت فلڈ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے ۔۔۔

حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ریلیف کیمپس کے انچارج شریک ہوئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت کو بارشوں کے دوران پانی جمع نہ ہونے دینے کیلئے باقاعدگی سے سپرے کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف کیمپس میں بچوں کیلئے دودھ اور پھل روزانہ فراہم کیے جائیں۔ ضلعی انتظامیہ کیمپوں میں 9 ہزار متاثرین کو تین وقت کا کھانا مہیا کر رہی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ریسکیو آپریشن کو بلا تعطل جاری رکھنے اور کیمپس سے باہر متاثرین کو خشک راشن کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا۔

 

