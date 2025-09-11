صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں عیدمیلادالنبیؐ کی پرنور محفل فیضان مدینہ کا انعقاد

  • ملتان
وہاڑی میں عیدمیلادالنبیؐ کی پرنور محفل فیضان مدینہ کا انعقاد

وہاڑی(خبرنگار)سالانہ عید میلادالنبی ؐ کی پرنور روحانی محفل جامع مسجد فیضان مدینہ غلہ منڈی میں منعقد ہوئی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جبکہ ملک کے نامور ثناء خواں راؤ جاوید نقشبندی، شان عمر سعیدی۔۔۔

، عبدالغفار نظامی، محمد محسن رضا سعیدی، عمار چاند و دیگر نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ نقابت کے فرائض عابد حسین قادری نے سرانجام دیے اور علامہ سید افضل حسین شاہ بخاری نے حضور اکرمؐ کی سیرت و فضائل پر دل نشین بیان کیا۔ محفل میں علماء، تاجر رہنما، سماجی شخصیات اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اختتام پر درود و سلام کے بعد ایس ایچ او چودھری وقاص گھمن سمیت خوش نصیب افراد کو عمرہ ٹکٹ ملے اور ملک و قوم کی سلامتی و ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

