پیپلز پارٹی متاثرین سیلاب کیساتھ کھڑی رہے گی،رانا خالد محمود
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت اور جمہوری اقدار کی علمبردار جماعت ہے ۔ ۔۔۔
شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو کے مشن کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کی آواز بلند کی ہے اور آج بھی مہنگائی، بے روزگاری اور مشکلات کے شکار عوام کے ساتھ کھڑی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے عوام شدید متاثر ہیں، لہٰذا حکومت وقت اور اداروں کو متاثرین کی فوری بحالی کیلئے اقدامات کرنے چاہئیں۔ پیپلز پارٹی کے کارکن متاثرہ بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔