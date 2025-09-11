ڈسٹرکٹ جیل لودھراں میں مثالی انتظامات ہیں، آفتاب باجوہ
لودھراں(سٹی رپوررٹر)ڈسٹرکٹ جیل لودھراں میں مثالی انتظامات کیے گئے ہیں، اسیران کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی پہلی ترجیحی ہے ،قیدیوں کو مختلف ہنر سکھانے کے پروگرامز بھی شروع کیے گئے ہیں۔۔۔
تاکہ قیدی رہائی کے بعد معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ جیل لودھراں کے سپرنٹنڈنٹ آفتاب باجوہ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جام محمد اصغر نے صحافیوں کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔آفتاب باجوہ نے مزید کہا کہ قیدیوں کے لیے صاف پانی، معیاری کھانا اور علاج معالجے کی سہولیات میں نمایاں بہتری لائی گئی ہے جبکہ صفائی ستھرائی کے نظام کو بھی مزید موثر بنایا گیا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ جیل میں نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔گورنمنٹ کی ایس او پیز کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے قیدیوں کو خاندان سے رابطے کے لیے باقاعدہ فون کال کی سہولت فراہم کی گئی ہے جس سے ان کے اہل خانہ سے رابطے میں آسانی ہوئی ہے ۔صحافیوں کے وفد کو جیل کا وزٹ بھی کرایا گیا۔قیدیوں نے بتایا کہ جیل سپرنٹنڈنٹ آفتاب باجوہ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جام محمد اصغر کی تعیناتی کے بعد جیل کے نظام میں مثبت تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔